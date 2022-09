Salač po pádu nedokončil ani Velkou cenu San Marina

Salač do závodu odstartoval ze 17. místa a v době nehody se na stejné pozici pohyboval i na trati. Ve čtrnáctém závodě sezony, v níž debutuje v druhé nejsilnější kubatuře Moto2, nedojel do cíle pošesté. Druhý výpadek za sebou jej postihl poté, co předtím v britské Grand Prix v Silverstonu obsadil životní deváté místo a v předchozím závodě v Assenu skončil desátý.