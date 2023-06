Smůla v Assenu. Salačovi došel v posledním kole benzín a letos poprvé vyšel bodově naprázdno

Finally @jakedixonracing gets it done in #Moto2 ! 🙌 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/fHHLg9dUYs

Brit se ale odvážným předjetím dostal zpátky do čela. Dixon stál už podesáté v kariéře na stupních vítězů, dosud pokaždé to ale bylo třetí místo. O to pochopitelnější byla jeho exploze radosti. „Pro mě je to nesmírně emotivní. Čekal jsem na triumf opravdu dlouho a těm tomu nemohu uvěřit, že se to stalo," říkal čerstvý otec potomka.