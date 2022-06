Pódium bylo na dohled, Formánka se Zárubou ale ve Francii přibrzdila penalizace

„Při střídání jezdců jsme vypustili auto o několik vteřin dřív a za to jsme dostali penalizaci. Ještě to budeme rozebírat a zjišťovat, kde se stala chyba, ale osobně si myslím, že je to kombinace několika faktorů na více stranách, které se nešťastně sešly," hodnotí problematický moment manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Do té doby se přitom závod vyvíjel skvěle. „Měli jsme to dobře rozjeto a bylo to i hezké závodění se souboji," popisoval první polovinu závodu Josef Záruba, který do boxové uličky zajížděl z druhého místa. Formánek nakonec pro tým i po splnění trestu zachránil páté místo ve třídě Pro-AM, i když v závěru závodu bojoval i s následky kolize se soupeřem. „Byl to menší incident, ale vyšel jsem z něj s poškozeným diskem. Auto vibrovalo, ale bylo to už relativně blízko ke konci závodu, tak jsme se rozhodli dojet," nastínil Bronislav Formánek.