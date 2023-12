Komplikace před startem. Šoltys se zranil, tým Buggyra tak musel rychle hledat náhradu

Podle neoficiálních informací, které tisková zpráva týmu nezmiňuje, se Šoltys zranil na lyžích. „Přijít o debut Tatry Buggyra EVO3 těsně před startem se nedá ani popsat. Moc mě to mrzí, že jsem týmu takto zkomplikoval situaci. Je to smůla, ale to ke sportu patří. Teď se musím věnovat léčbě zranění, celému týmu budu držet palce aspoň z domova,“ sdělil Martin Šoltys.