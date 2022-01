Čtvrté místo bylo parádním výsledkem. Pro Tůmu ale vlastně nešlo o překvapení. O tom, kolikátý se dostane v Saúdské Arábii do cíle, se dozvěděl vlastně hned na začátku. V předzávodním rozhovoru pro pořad Dakar za oponou se ho právě na to zeptal moderátor Vlasta Korec. „Zdeňku, čtvrtá účast, čtyřiačtyřicátý ročník – tak to bude čtvrté místo, že?" zněla otázka. Nikdo v tu chvíli netušil, o jak prorocká slova jde.

Fantastický výkon se nerodil lehce. Vždyť během jedné etapy musel český závodník za jízdy seskočit ze svého stroje. „Vjel jsem do nějaké vykopané díry a čtyřkolka udělala kotrmelec. Stihl jsem vyskočit, aby na mě nespadla. Jinak by byl problém," zavzpomínal jezdec týmu BARTH Racing.

Foto: Barth Racing O nejlepší český výsledek se postaral čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který skončil čtvrtý.Foto : Barth Racing

K tomu všemu překonával obří duny. Možná největší, jaké kdy viděl. Bořil se do jemného písku, vyhýbal se černým kamenům. „Zajímavý byl úsek, v němž se projíždělo skrz les pahýlů. Tam to vypadalo jako cesta směrem do pekla," nechal se už dřív slyšet Tůma. Tvrdí, že nešlo o nejtěžší Dakar, kterého se zúčastnil. Neměl skoro žádné technické problémy. Nejnáročnější prý byl snad z pohledu celkové vzdálenosti a přejezdů. "Vše komplikovalo počasí, protože byla fakt v poušti zima," konstatoval

Foto: Barth Racing O nejlepší český výsledek se postaral čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který skončil čtvrtý.Foto : Barth Racing

Bilance v jeho kategorii byla neúprosná – startovalo dvacet závodníků, soutěž jich dokončilo sedm. Soky prý brzdily technické závady. Sám do cíle dorazil a dokonce ví, jak na Dakaru svoji Yamahu Raptor zrychlit. „Je potřeba doladit podvozek, zpevnit rám a něco opravit. Časové rozestupy mezi mnou a nejlepšími třemi jezdci byly velké. Kdybych však zrychlil na každých deseti kilometrech o minutu, mohl bych být v první trojce. To jsou detaily, které rozhodují," viděl prostor pro vcelku radikální zlepšení.