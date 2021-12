Pozor na zabijácké kameny, ví čtyřkolkář Tůma. Na Dakaru chce do první pětky

Po roční odmlce bude opět ve svém živlu. Čtyřkolkář Zdeněk Tůma míří počtvrté na Rallye Dakar. Při poslední účasti vybojoval jezdec týmu BARTH Racing v lednu 2020 deváté místo. Tentokrát chce v Saúdské Arábii víc. „Ideální by samozřejmě bylo dojet první, ale to by se muselo všechno maximálně sejít. Mým cílem je být do pátého místa," prozradil rodák z Českého Krumlova.

Foto: BARTH Racing Čtyřkolkář Zdeněk Tůma.Foto : BARTH Racing

Článek Poslední Dakar sledoval pouze doma v televizi, což pro devětačtyřicetiletého závodníka nebylo nejpříjemnějším zážitkem. „Člověku u toho občas ukápne i slza. Hned se mi vybaví pocity na startovní rampě, napětí před závodem... Proto se také do nejtěžšího motoristického závodu světa vracím. Schází mi to," uvedl Tůma. 1. ledna 2022 mu odstartuje porce nesnesitelné dřiny plné nástrah a nebezpečí. Stejně se ale těší. Pořadatelé 44. ročníku Rallye Dakar připravili celkem dvanáct etap, 4258 kilometrů měřených zkoušek a celkem 8375 km dlouhou trať. „Uvidíme, jak to bude v reálu vypadat. Poslední ročník se zdál hodně rychlý, občas také navigačně náročný. Někdy docela i pršelo, což jsem tam ještě nezažil," zavzpomínal. Rallye Recept na vítězství na Dakaru? Škodovka v černé a narostlá do výšky Slavného závodu se kromě něj tentokrát bude účastnit dalších 21 čtyřkolkářů, všichni na stroji Yamaha Raptor. „Jedeme prakticky všichni na stejné mašině, žádná jiná neprojde nastavenými parametry. Je to fér. Záleží hlavně na umění jezdce a samozřejmě taky trochu na štěstí. Jen my Evropani máme drobet nevýhodu, protože nemůžeme jezdit a trénovat na dunách," poznamenal. Rallye Dakar zažije invazi závodních kamionů ze Sedlčan A písčitých kopců by mělo být na trati v Saúdské Arábii pořádná porce. „Na první půlku organizátoři slibovali skoro samé duny. Na ně bude třeba si hodně rychle zvyknout. Naposledy jsem totiž v dunách jezdil právě před dvěma lety na Dakaru. Věřím ale, že se brzy přizpůsobím, jinak mě to vytrestá," uvědomil si Tůma. Nebezpečí však číhá na Dakaru téměř na každém metru. „Pozor si budu muset dát hlavně při průjezdech po kamenných polích. Kameny jsou zabijácké. Často jsou trochu skryté a záleží, jak na ně člověk najede. Čtyřkolka dostává velké rány a může snadno něco odejít. Však jsem si s tím naposledy užil své. Jen v první polovině soutěže mi pětkrát praskla pneumatika. Taky jsem musel měnit motor a brzdily mě problémy s převodovkou a spojkou. Snad se mi tyhle potíže tentokrát vyhnou," snažil se pohlížet do budoucna s optimismem. Foto: BARTH Racing Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dál bojuje na Dakaru. Přiznává, že tělo už je ve druhém týdnu unavené.Foto : BARTH Racing Na Arabský poloostrov ale trajektem raději poslal i dostatečný počet náhradních dílů. „Mám 22 náhradních pneumatik i náhradní motor. Doufám však, že ho nebudu muset měnit," dodal s tím, že v posledních závodech se cítil dobře. I proto věří, že by vše mohlo výsledkově na Dakaru klapnout. „Ve španělské Andalusii jsem skončil pátý a ztráta nebyla velká. Také závody Offroad maratonu mi sedly. Ve třech závodech ze čtyř jsem byl na bedně. To je dobrý ukazatel," konstatoval Tůma. „Teď už mě čeká měsíc makačky v tělocvičně, abych na tom byl dobře fyzicky. A pak už jen ve zdraví přečkat cestu a projít covidovými testy," modlí se na oko jediný závodník BARTH Racing Teamu, jemuž bude v Saúdské Arábii dělat společnost šest parťáků, mj. také šéf týmu Michal Burkoň či moderátor Vlasta Korec. „Všichni jsme očkovaní, tak to snad dobře dopadne a budeme se moc soustředit jen na závodění. Už se moc těšíme. Hodně nyní komunikujeme přes aplikaci, kde máme skupinu Dakar 22. Tam je to veselý," dodal s úsměvem Tůma.

