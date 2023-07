GLOSA: Dobrá adresa. Kubalík by se měl do Ottawy těšit

Na první pohled nevypadá nové působiště sedmadvacetiletého útočníka jako vysněná destinace. Šest let mimo play off, tým v přestavbě. Ta se ale po období tápání konečně začíná projevovat. V poslední sezoně měli Senators 39 výher, do postupové osmičky jim chybělo jen šest bodů. Evidentně mají našlápnuto.