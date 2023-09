GLOSA: Myšlenky šampiona. Djokovič je mentální titán

O dominanci Novaka Djokoviče jako nejúspěšnějšího tenisty všech dob není pochyb. Své dva největší konkurenty v diskusi o největším hráči historie ale posledním titulem na US Open dokázal přeskočit ještě v jedné pozoruhodné statistice. Djokovič vyhrál rovnou třetinu grandslamů, na nichž startoval (24 ze 72)! A už je tedy lepší, než Rafael Nadal s 22 triumfy ze 67 největších turnajů (32,8 procenta). Třetí do party Roger Federer uspěl na 20 z 81 grandslamů (24,7 %).

Úžasné a zároveň i trochu děsivé je, že srbský fenomén ani ve 36 letech nezvolňuje. Letos vyhrál kromě New Yorku i v Melbourne a v Paříži, pouze ve Wimbledonu dokázal Djokoviče překvapit Carlos Alcaraz, v současnosti Srbova největší hrozba. Ve Flushing Meadows ale Djokovič ukázal, jak ho nezdar na grandslamové trávě motivoval a rozpumpoval.

V maratónské druhé sadě odvrátil Djokovič Rusovi setbol na síti, kam se proti svým zvyklostem během zápasu vydal ve 44 případech. „Daniil si zasloužil ten set vyhrát. Když na tom ale záleželo, zvládl jsem o jeden míč víc než on, a to stačilo,“ pravil vítěz. Ve třetí sadě pak už bylo jen otázkou času, kdy utkání uzavře.

„Trochu mě mrzí, že jsem to finále Wimbledonu nevyhrál. Ale nakonec mám mnohem víc důvodů ke štěstí a spokojenosti, než abych něčeho skutečně litoval,“ pousmál se šampion z New Yorku, který na startu příštího roku poletí do Austrálie znovu jako největší favorit.