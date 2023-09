GLOSA: Víc než jedna pusa. Rubiales se ztrapnil i cirkusem kolem rezignace

Omluva pro buranské chování po vyhraném finále neexistovala, jako polehčující okolnost by se nedala uznat ani viditelná předsedova euforie. Rubiales musel dobře vědět, co bude následovat. Měl v sobě zhruba tolik taktu jako ženich, jenž se zkraje svatební noci rozloučí s nevěstou a rozverně odkráčí do veřejného domu.