KOMENTAŘ: Třinec má pořád hlad. Pro tři nejlepší musí být čtvrtfinálovým strašákem

Věřili jim v kurzech bookmakeři, věřili jim sázkaři a hokejisté Třince to i vcelku přesvědčivě potvrdili na ledě, když Litvínov vyřadili v předkole 3:1 na zápasy a to jim ten první „ukradla“ až správně zvolená trenérská výzva Vervy. V play off uspěli už v 17. sérii v řadě, čímž srovnali rekordní zápis „neporazitelného“ Vsetína z poloviny 90. let a zároveň dorovnali Spartu v celkovém počtu vítězných sérií v extraligovém play off (32).

„Vážíme si toho, ukazuje to nějakou dlouhodobou práci, kterou tady děláme, a doufám, že v ní budeme úspěšně pokračovat,“ řekl třinecký útočník Martin Růžička, který pro změnu dorovnal gólový rekord Viktora Ujčíka z play off (celkem 62 gólů).

Ne, není pochyb, že úspěch v play off má pořád Třinec ve svém DNA a zápasy, v nichž jde o bytí a nebytí, prostě umí. Stojí za tím zkušenosti, herní disciplína, plnění jasně daných úkolů, vyzrálost i chuť dál a dál opakovat výhry. „Třinec postoupil zaslouženě, protože nám nějaký z těchto atributů v průběhu utkání vždycky vypadne,“ přiznal i kouč Vervy Karel Mlejnek.

Potkaly se zkrátka dva týmy, jejichž ročník připomíná část křivky ze sinusoidy. Jenže zatímco Třinec ze dna stupá vzhůru, Litvínov s nástupem „plesové sezony“ naopak padal strmě dolů. V prosinci dokázal vyhrávat s nulou či jedním inkasovaným gólem, brankář Zajíček to dotáhl až do reprezentace a i tam se vytasil s čistým kontem. Jenže později a v předkole už brankáři „ukrást“ zápas nedokázali.

K tomu na přelomu roku vypadl ze sestavy David Kaše, teď pro změnu nehrál jeho bratr Ondřej, jedna z největších (ne-li největší) hvězda ligy. „Lepší hráč v lize není, takže jim chyběl hodně,“ uznal i třinecký Patrik Hrehorčák.

Podle Mlejnka by Ondřej Kaše byl býval připraven na semifinále, což je alespoň dobrá a uklidňující zpráva pro reprezentačního kouče Rulíka, že by útočníka mohl povolat do přípravy před světovým šampionátem.

To Třinec vstoupil do play off v ideálním módu. Fuč jsou interní problémy, kdy v polovině listopadu skončil asistent trenéra zodpovědný za defenzivu Marek Malík, za kterého od února ladí obranu Boris Žabka. „Poté co přišel, jsme naši hru hodně zlepšili,“ míní bek Marián Adámek.

Oceláři navíc museli onen playoffový mód zařadit s velkým předstihem, protože v základní části prožívali existenční strasti. Jenže pomohli si tradičně tím, co jim jde. Minimalizovat inkasování gólů (dostávali jich nejméně v celé lize) a režírovat utkání podle svého scénáře.

I teď proti Litvínovu se doma ujali vedení, které prostě nepouští. Jak upozornil spolupracovník Oneplay sport Jiří Vítek, tak od roku 2018, když Třinec po dvou třetinách vedl, tak 51krát z 54 zápasů dovedl duel do vítězství po 60 minutách. Dvakrát vyhrál v prodloužení a jen jednou zápas ztratil.

Bilance @hcocelaricz od začátku play off 2018 v zápasech, kdy vedli po dvou třetinách 👇



51× výhra v základní hrací době

2× výhra po prodloužení

— Jiří Vítek (@JVitek94) March 11, 2025

To je skvostná bilance, která pumpuje do týmu sebevědomí a zároveň dokazuje, že si Oceláři umějí dobře rozehrané zápasy pohlídat. K tomu má Třinec dobře zažitý rytmus play off. Už v základní části nezřídka vyráží k zápasům o den dřív, ladí v přípravě sebemenší detail, jen vzpomeňte, jak se loni při cestě za titulem rozlétal. I teď, když po posledním zápase základní části v Litvínově zjistil, že tady za tři dny rozjede předkolo, tak na severu Čech rovnou zůstal.

„Máme za sebou ne špatnou, ale tragickou sezonu. Máme co napravovat a víme to moc dobře. Nesmíme se uspokojit tím, že jsme postoupili. Jsme teprve ve čtvrtfinále, máme určitě na to jít zase dál. Rozhodně nechceme končit,“ říkal pak Adámek po úterním postupu.

To je další důležitý aspekt. Po pěti titulech v řadě se neuspokojíte jako jiné celky tím, že jste se vyhnuli baráži, zvládli předkolo a máte splněno. To u Ocelářů hlad zůstává.

A tak by mě teď zajímal pohled do kabin Sparty, Hradce a Pardubic, protože jeden z těchto celků na Třinec ve čtvrtfinále narazí. Sparta by si loňské semifinále, kdy promrhala vedení 3:0 na zápasy, zopakovala, pokud ve čtvrtek v předkole uspějí Budějovice (proti Liberci) a Vary (proti Vítkovicím). Loňské finále Pardubice - Třinec, které rozlousklo až prodloužení sedmého mače, by zase na čtvrtfinálovém programu bylo, pokud naopak Liberec i Vítkovice vyhrají. A pokud zvítězí jen jeden ze zmíněných celků, půjde Třinec na Hradec.

Fakt je to hráčům Sparty, Pardubic či Hradce jedno, koho dostanou, jak rádi v rozhovorech říkají? A skutečně by si přáli utnout třineckou sérii v play off hned? Nebo tuší, že slezský drak může v cestě za vysněným titulem minimálně hodně pokousat a sebrat až moc sil do dalších bojů?

