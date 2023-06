SMEČE JANA KUKALA: Muchové patří ovace, technicky lepší hráčka teď na okruhu není

Šestadvacetiletá Karolína Muchová, rodačka o Olomouce, potvrdila kvalitu české tenisové školy na neoficiálním antukovém mistrovství světa. Nechybělo mnoho a dobyla legendární Roland Garros. Úspěch je to o to cennější, že tyto dvorce budou příští rok hostit olympiádu.

K úspěchu Muchové přispěl i návrat slovenského trenéra Emila Miškeho, který ji vedl od juniorských let. Všechna čest patří také kondičnímu trenérovi Jaroslavu Blažkovi, který udělal velké množství práce. Karolína absolvovala obrovské tréninkové dávky na Tenerife, a to jí úžasně pomohlo. Zlepšila pohyb, lépe brání a podniká bleskurychlé útoky na síť. Jako jedna z mála hraje často i servis-volej, což může uplatnit hlavně za pár týdnů ve Wimbledonu.

Roland Garros sleduju 50 let a za tu dobu jsem neviděl lepší a dramatičtější zápas, než bylo semifinále Muchové proti Sabalenkové. To byla obrovská propagace ženského tenisu. Běloruska si za stavu 5:2 ve třetí sadě myslela, že to má v kapse, na chvilku zvolnila a pod tlakem se v koncovce zhroutila. Byl to fantastický zážitek a Muchová si zaslouží velké ovace.