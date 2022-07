Meindlschmid byl do poslední série jediným skokanem se sedmimetrovým výkonem, ale pak ho odsunul Rumun Cristian Popescu. Šestnáctiletý uherskohradišťský atlet ale dokázal odpovědět a o čtyři centimetry soupeře přeskočil ve vyrovnaném osobním rekordu 729 cm. "Dal jsem do toho všechno, abych to dokázal. Jsou to neskutečné pocity," radoval se na webu českého olympijského týmu.