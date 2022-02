Moderní pětiboj, box a vzpírání zatím nejsou v programu OH 2028 v Los Angeles

Moderní pětiboj, box a vzpírání prozatím nejsou součástí programu olympijských her v Los Angeles 2028. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ve čtvrtek v Pekingu rozhodl, že zastřešující federace těchto sportů musí nejprve dokončit reformy, aby vyřešily své aktuální problémy. Šanci na zařazení do soutěžního programu her budou mít sporty nejdříve v roce 2023.

Foto: Filip Komorous/ČSMP Jan Kuf v jezdecké části MS v Káhiře. Moderní pětiboj zatím nefiguruje v programu pro OH 2028.Foto : Filip Komorous/ČSMP

