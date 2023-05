KOMENTÁŘ: JaloVen? Ať rozhodují fakta, ne emoce

Jen v Tampere dozněla siréna, Petr Dědek, majitel extraligových Pardubic, už na Twitter naťukal vzkaz: „Je čas pro návrat českého trenéra." Aby o pár desítek minut později v rozhovoru pro Sport.cz přidal: „Konečný výsledek je ostuda a za to nese odpovědnost trenér. Polovina hráčů neměla na mistrovství co dělat!" Že je celkové osmé místo, a především předváděná hra na škále hodnocení o dost blíže Dědkovu slůvku „ostuda" než „úspěch", asi nemá cenu polemizovat. Ale vskutku by vystoupení reprezentace i její vyhlídky do budoucnosti byly lepší, kdyby na střídačce stál někdo s jinačím pasem?