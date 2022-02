KOMENTÁŘ: Naklonujte Pacinu. Český sport potřebuje víc lidí s vizí a otevřeností

Na rozdíl od slečen Ledecké a Sáblíkové se on domů s medailí vracet nebude. I kdyby to covidové restrikce dovolily, tak ani na Staromáku ho nebudou vítat tisíce nadšenců a pro většinovou populaci dost možná dál zůstane panem neznámým. Jenže kdybych měl z ryze českého pohledu vybrat osobu a osobnost, která ve mně zatím zanechala z veškerého dění v Pekingu tu největší stopu, nebudou to ony úspěšné dámy, nýbrž muž jménem Tomáš Pacina. Tedy inspirující trenér hokejových žen.