"Se sedmým místem jsem asi v pohodě. Škoda, že jsem neměla nějakou dobrou jízdu, s tím se pak nedá nic dělat," zhodnotila Fernstädtová své vystoupení. "Když se kouknu na sezonu, tak určitě je to strašný úspěch. Ale byly tam chyby, který jsem nechtěla dělat. S tím spokojená nejsem. Ale celkově můžu být spokojená, že jsem vůbec tady," připomněla, že do Pekingu odletěla nedlouho poté, co zjistila, že má cukrovku prvního typu.