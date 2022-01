Nominační boj vyhrál Žemlička a jede jako pátý biatlonista do Pekingu

Žemlička se představí už od čtvrtka v dalším díle SP v italské Anterselvě, kde pojede právě závod na 20 km a může se objevit i v nedělní štafetě. „Původně jsme mysleli, že Žemličku a možná i pátou z holek pošleme ještě koncem ledna na mistrovství Evropy do Německa a že by dorazili do Číny později, ale plán se změnil," vysvětlil Rybář.