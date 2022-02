"Možnost neexistuje," řekla Sáblíková ČTK a MfDNES. Své místo čtyřiatřicetileté rychlobruslařce předtím nabízela i tréninková parťačka Nikola Zdráhalová, ale také marně.

Neuspěli ani organizátoři. "Řekli mi, že je tam ještě druhé místo (pro Česko), že budou doplňovat startovní listinu do třiceti. Já tady ale nemám věci na masák, což Petr (Novák - trenér) říkal, že by zařídil. Šest let jsem to ale nejela a masák se od té doby nehorázně zvednul. Je to úplně něco jiného, než co jsem jezdila já," podotkla Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě se do kontaktní rychlobruslařské disciplíny zapojila naposledy v prosinci 2015, v minulosti ale vyhrála dva závody Světového poháru. "Netroufám si, aniž bych závod předtím zkusila, do toho na olympiádě jít. Na to prostě nemám," řekla Sáblíková rozhodně. Poukázala i na specializaci závodnic této disciplíny a vybavení. "Mají na to připravené nože, jsou jinak postavené, naohýbané, aby je to udrželo v zatáčce. Není to klasický nůž jako na ostatní tratě," vysvětlila.

Dojatá Martina Sáblíková převzala svou sedmou olympijskou medaili ze závodu na 5000 metrů.