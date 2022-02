PEKING (od našeho zpravodaje) – V tréninku předvedla prakticky bezchybnou jízdu, o níž je přesvědčena, že by na finále stačila. Jenže v samotné kvalifikaci se české jedničce nevedlo, na 25. místě měla k finálové dvanáctce daleko. Díky své univerzálnosti se ale ještě na olympiádě v Pekingu představí ve dvou disciplínách.

Co vám v kvalifikaci dělalo největší problém?

Trénink byl super, hned ve třetí jízdě jsem dala tu závodní jízdu. Někdy jsem trochu nervózní, když se mi trénink takhle hodně podaří. Nechci být pověrčivá, ale někdy to pak v závodě úplně nevyjde. Spíš se však změnily podmínky. Dlouho čekáte nahoře, než pojedete, trať je ledovější, fouká... Musíte dát všechny triky, jinak body nejsou dobré. Potřebovala jsem to celé spojit a bohužel. Jsem hrozně zklamaná, že se mi to nepodařilo.