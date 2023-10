Potřebujeme centra do první lajny. Davide, tak jestli se díváš, láká Moták Krejčího do Třince

Těch veřejných zájemců o Krejčího služby je víc, vedle Ocelářů se hlásí Pardubice, Sparta, Vítkovice a znovu doufá také Olomouc. Že by ale Moták využil známosti z dřívějšího působení? Ne! „Nemluvili jsme spolu a myslím, že to ani nemá cenu, protože se rozhodne podle svého rozpoložení. V Olomouci jsem do něj lehce proniknul a myslím, že si do toho nenechá mluvit od nikoho, ať je z Třince, Pardubic, odkudkoliv. Rozhodne se sám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle věcí, které pro něj jsou důležité,“ uvedl Moták.

Zároveň ale upřímně řekl, že má pro něj místo v sestavě. A byť zprvu tajil, tak na konci pořadu řekl, že by se centr-pravák do první lajny rozhodně hodil. „Takže Davide, jestli se díváš…,“ hodil z obrazovky Moták Krejčímu laso.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Krejčí s manželkou Naomi během slavnostního vyhlášení ankety Zlatá hokejka 2023.

Třinec rozhodně není bez šance, protože Krejčí ve zdejším klubu působil v mládežnických týmech. Hraje za něj i jeho kamarád Petr Vrána, ze Šternberku, kde bydlí rodiče, to není lán cesty. K tomu mají Oceláři patent na úspěšné play off, právě které 37letý hráč považuje za ideální průpravu na mistrovství světa.

V Příklepu ale Moták mluvil i o současných třineckých hráčích. Pochvaloval si místní ikonu, snajpra Martina Růžičku. „Je to persona, výborný hráč. I na ledě je ochoten obětovat pro mužstvo všechno, maximum. Potřebujete individuality na ledě, ale rozhoduje týmový výkon a on je schopný dát svůj individuální výkon pro tým. To je nejdůležitější. Je taky schopen a ochoten naslouchat a poslouchat,“ uvedl Moták.

Poněkud kritičtější byl k aktuálním výkonům Tomáše Kundrátka, který se do Třince vrátil po ročním angažmá v brněnské Kometě. Ocitl se už na pozici sedmého beka, dokonce ho kouč „vyhnal“ i na tribunu.

Příklep se Zdeňkem MotákemVideo : Sport.cz