PŘÍMÁK: Rozhodující gól na Spartě? Ostuda. Jestli cítil míč, měl se Krejčí přiznat

Zřejmě to byl vůbec nejkontroverznější moment celého 10. kola Fortuna ligy. Gól Sparty na 2:1, kterým doma porazila Hradec Králové a ukončila tak pět zápasů trvající sérii bez výhry. Podle dostupného záznamu O2 TV však Jan Kuchta zakončoval z ofsajdu poté, co Ladislav Krejčí lehce prodloužil míč. „Já bych chtěl, pokud to cítil, aby se přiznal... Jinak nevrátíme diváky a nějakou férovost do fotbalu,“ reaguje na počínání sparťanského navrátilce do sestavy Jiří Saňák, který je hostem fotbalového pořadu Přímák na Sport.cz.

Přímák s Jiřím SaňákemVideo : Sport.cz