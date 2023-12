Ideální kouč pro reprezentaci? Jednoznačně Ivan Hašek, míní Šmicer. U týmu by rád viděl i Nedvěda

Variantu v podobě zahraničního trenéra, kterou předseda FAČR Petr Fousek označil za nepravděpodobnou, Šmicer nepřipouští. „Záleželo by, kdo je k dispozici a za jaké peníze. Právě finance bych viděl jako velké proti. Kdybychom chtěli zkušeného kouče, který má jméno, určitě by to nebylo zadarmo,“ uvědomuje si.

Kromě toho by Šmicer u národního týmu rád viděl i jedno opravdu velké jméno. Například Pavla Nedvěda, jednoho z nejlepších českých fotbalistů historie a vítěze Zlatého míče z roku 2003. „Vzniká prostor se s ním dohodnout. Bylo by ideální, aby někdo jako on nebo Petr Čech jel na EURO v pozici ambasadora. Zastupoval by naši výpravu, byl by její tváří. To by se mi líbilo,“ zasnil se Šmicer.