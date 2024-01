Šmicer by sportovního manažera vzal! Nároďák se neodmítá, říká jasně

To, že Nedvěd nabídku odmítl den před svým očekávaným potvrzením ve funkci, Šmicra překvapilo. „Bylo to nešťastné. Že by časově nestíhal, mohl vědět trochu dřív. Je mi líto, že to nedopadlo. Cítil jsem, že by byla skvělá zpráva pro český fotbal, že se Pavel Nedvěd vrací do českého fotbalu. Fandil jsem mu. Na druhou stranu má na tento krok nárok,“ podotýká Šmicer.