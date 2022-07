TOUR 2022: Do posledního týdne už se jde i se zlomeninami

109. ročník slavné Tour de France vstupuje do svého závěrečného týdne. Po pondělním volnu čekají na jezdce náročné cíle v pyrenejských kopcích, časovka a slavnostní dojezd do Paříže. „Jakmile se člověk dostane do posledního týdne, tak už nechce vzdát. Pamatuji, že jezdci dokončovali se zlomenými klíčními kostmi nebo zlomenými žebry,“ vypráví ve studiu Sport.cz Petr Vakoč.

Petr Vakoč ve studiu Sport.cz - TOUR DE FRANCE (2. díl)Video : Sport.cz

Článek S dvojnásobným účastníkem Tour rozebíráme výchozí pozice favoritů: Dána Jonase Vingegaarda, který aktuálně drží žlutý trikot, i obhájce Tadeje Pogačara, jenž je nyní v průběžném pořadí druhý. Slovinec přišel o vedení v závěru stoupání do cíle 11. etapy. „Vypadá to, že se mu úplně zastavily nohy a člověk s tím pak nic neudělá... Možná trochu zaplatil za ten svůj agresivní styl... Možná udělal i nějakou chybu ohledně stravování..." přemýšlí nahlas Vakoč. 15. etapa Tour: vedro, pád lídra, triumf PhilipsenaVideo : sntv Do boje o celkové prvenství však mohou promluvit také Geraint Thomas a Romain Bardet, takže se zabýváme i jejich šancemi. Zaujal nás také Tom Pidcock, jenž vyhrál etapu na Alp d'Huez, předtím získal zlato na olympiádě v Tokiu na MTB a je mistrem světa v cyklokrosu. Držitelem puntíkatého trikotu je jezdec Cofidisu Simon Geschke.Video : Sport.cz Zaměřili jsme se také na trať pro poslední týden Tour de France, rozhodovat budou zejména horské cíle na Peyragudes a Hautacamu. Zaujal nás také aktuální držitel puntíkatého trikotu Simon Geschke ze stáje Cofidis. A právě francouzská stáj také hraje hlavní roli v naší soutěži. Když správně odpovíte na otázku, kterou najdete v pořadu, můžete vyhrát jeden ze tří dresů Cofidisu. Cyklistika Tour de France 2022: Program, trasa, etapy a výsledky

Reklama