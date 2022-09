Češi získávají další zlato, tentokrát za whisky!

Naposledy se tak stalo v odvětví destilátů. Prostějovská Palírna U Zeleného stromu získala zlato ve světové degustační soutěži The Spirits Business World Whisky Masters 2022, která se konala v Londýně. Zlato je o to cennější, že o něm rozhodla porota odborníků, tedy lidí, kteří alkoholu zasvětili celý svůj profesní život.

Výsledek soutěže jenom potvrdil to, co si o vítězné whisky myslí odběratelé z celého světa. K těm největším patří Indie, jeden z nejrychleji se rozvíjejících světových trhů s alkoholem. Palírna U Zeleného stromu, která je mimochodem nejstarší palírnou v Evropě – její historie sahá až do roku 1518 –, tam posílá už několikátý kontejner plný této whisky. Své destiláty pak prostějovská palírna dodává do dalších dvaceti zemí pěti kontinentů.