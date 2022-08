Cyklista Jiří Ježek v rámci WeLoveCycling.cz trénoval známé tváře pro dobrou věc

Už v červnu se pod hlavičkou WeLoveCycling.cz spustila kampaň Probuď v sobě vítěze , jejímž cílem bylo ujet během dvou měsíců co nejvíce kilometrů. Do kampaně vybral Jiří Ježek deset přímých účastníků, mezi nimiž byly i dvě známé tváře – frontman skupiny Slza Petr Lexa a cyklistka Evelína Opičková.

Obě jména mají určitou spojitost s Davidem Štefanidesem. Petrovi se před deseti lety objevil David ve videoklipu a Evelína prodělala těžký úraz páteře, po němž se jen s velkými obtížemi vracela do cyklistického sedla. Oba dva nejezdili v rámci kampaně Probuď v sobě vítěze stovky kilometrů, které pod vedením Jiřího Ježka zároveň pojali jako trénink na červnový závod L’Etape Czech Republic by Tour de France 2022.

Dnes jedenadvacetiletý mladík se narodil coby první z dvojčat předčasně s diagnózou dětské mozkové obrny. Trápí ho i těžká oční vada, skolióza, epilepsie a bolestivé spasmy nohou. To vše dohromady vyžaduje celodenní asistenci druhé osoby. I přes svůj handicap se snaží David Štefanides pouštět do sportovních aktivit, se kterými mu pomáhá celá rodina. Jak přiznala Evelína Opičková, příběh Davida byl pro ni samotnou velkou motivací k návratu k cyklistice a k závodění. David tak pomohl jí a ona spolu s dalšími Davidovi.

Sbírka na podporu Davida ovšem zdaleka neskončila. Zapojit se může každý, a to zasláním libovolné částky do oficiální sbírky With Love for D. Částku je možné zaslat na transparentní účet 500 500 5006/2010. Při převodu na účet je nutné správně vyplnit variabilní symbol 82022012, který zajistí, že peníze poputují přímo k Davidovi.