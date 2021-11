Darujte o Vánocích vybrané chutě pro chvíle pohody

A hned pro vás máme skvělý tip. Co takhle darovat lahev něčeho opravdu dobrého?

Skvělou volbou by mohl být kvalitní rum Diplomático. Jde o zvláště jemný rum bohaté chuti, který je vyhledávaný znalci po celém světě. Vlastníkem značky Diplomático je rodina Ballesterosových a jejich osobní přístup je znát v každé sklence destilátu.

Až se budete rozhodovat, jaký rum z řady Diplomático koupit, opět vás trochu navedeme. Diplomático Reserva Exclusiva je blend rumů starých až 12 let, určený k pomalému upíjení. Snoubí v sobě lahodnou a elegantní chuť, příjemné aroma s tóny pomerančové kůry, javorového sirupu a vanilky, gradující v příjemné a dlouhotrvající zakončení.

Můžete také věnovat dárkové balení Diplomático Reserva Exclusiva se dvěma sklenkami typu Old Fashioned.

Diplomático Ambassador je nejvýše postavená verze řady Diplomático. Master blender Tito Cordero jej ladil k naprosté dokonalosti mnoho let. Po minimálně dvanáctiletém zrání je rum na další dva roky uložen do sudů, které dříve obsahovaly prémiové sherry Pedro Ximénez. Ty doplní chutě a vůně předchozího zrání a dají vzniknout dokonalému, luxusnímu celku. Do láhví se tento rum stáčí přímo ze sudů, takže je zachována celá paleta chuťových odstínů a také jde o poměrně vzácnou záležitost, jejíž produkce je každoročně limitovaná.