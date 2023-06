Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky aneb Optimální cesta, jak dosáhnout úspor a energetické soběstačnosti

Nová zelená úsporám se chystá na letní prázdniny. K 30. červnu 2023 totiž končí příjem žádostí za současných podmínek. Od září pak startuje Nová zelená úsporám v novém kabátě. Povedou slibované motivační bonusy k ještě větší energetické soběstačnosti? Optimální cesta, jak dosáhnout maximální úspory a energetické soběstačnosti, už není hudbou budoucnosti, ale cílem každého z nás.

Značka ideál

Pokud se na začátku využívání zelenější energie mluvilo pouze o fotovoltaické elektrárně či tepelném čerpadlu, technický pokrok a státní dotace již jednoznačně mluví pro jejich kombinaci.

To nám potvrdil i Martin Mrajca ze společnosti 81 klima a.s.: „Právě kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou představuje komplexní řešení, které využijete po celý rok, nikoliv pouze v létě, jak si lidé často mylně myslí. Během slunečných dnů pokryjete většinou celou spotřebu domácnosti vlastní zelenou elektřinou, kterou vám vyrobí solární panely na střeše. Navíc – pokud slunce zrovna nesvítí, můžete využívat energii uloženou do baterií. Během zimních měsíců, kdy je slunečných dní méně a je potřeba hlavně topit a ohřívat vodu, vám úsporné řešení přinese tepelné čerpadlo.“

Tip: Efektivita tepelného čerpadla je 1 : 4. To znamená, že za 1kW elektrické energie dostanete 4kW tepelné energie. Náklady se tak můžou dostat na čtvrtinovou cenu.

Tato kombinace vám zajistí co nejvyšší energetickou soběstačnost a v konečném důsledku, sečteno a podtrženo, ušetříte až 75 procent ročních nákladů na energie.

Co získáte kombinací fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla? • nezávislost na dodavatelích energií • vyrábíte levnou zelenou energii a snižujete významně náklady na celoroční provoz domácnosti • jistotu, že zvyšování cen energií vás už nikdy nezaskočí • kombinace těchto dvou technologií zaručuje optimální dlouhodobé řešení • zhodnocení vlastního bydlení

Foto: 81klima Jedna z úspěšně realizovaných instalací společnosti 81 klima a.s.

Poučte se z chyb těch před vámi, vybízí společnost 81 klima a.s.

Solární boom se bohužel stal zlatou žilou pro takzvané energošmejdy. Nekalým praktikám některých dodavatelů zvláště v oblasti fotovoltaiky a tepelných čerpadel, však naštěstí odzvonilo. S výběrem kvalitního dodavatele poradí například Desatero, které připravili zástupci Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

„Zájemci o fotovoltaiku a tepelná čerpadla (a v poslední době také rostoucí skupina zájemců o kombinaci s elektronabíječkou) hledají informace nejčastěji na internetu. Dbají na zkušenosti a recenze ostatních zákazníků a velmi dobře vědí, že řešení energetické soběstačnosti a hledání optimální cesty pro dosažení finanční úspory není jako nákup rohlíků. Někteří dbají pokynů solárních asociací, druzí se učí z chyb těch zkušenějších. Naše firma se může pochlubit bohatým spektrem úspěšně realizovaných zakázek. Reference 4,7 z 5 na Seznamu mluví za vše,“ upozorňuje Martin Mrajca ze společnosti 81 klima a.s. Ta je členem několika oborových asociací a pochlubit se může také certifikáty, které prokazují dodržování zásad na ochranu spotřebitele.

Tip: Výběr kvalitního dodavatele, za kterým stojí pestrá paleta úspěšně realizovaných projektů s kvalitními produkty, je alfou a omegou. Kromě toho je potřeba znát správné načasování. S tím souhlasí i Martin Mrajca a dodává: „Pokud už například nyní víte, že chcete udělat vše pro získání všech benefitů zelenější energie, není nač čekat! Svým klientům určitě žádost o státní dotaci podáme včas, než začnou dotační prázdniny, po kterých dojde k některým úpravám podmínek.“

O které státní dotace na pořízení fotovoltaiky a dalších bonusů můžete do 30. 6. 2023 žádat? Výše dotace Zpracování projektu FVE 5 000 korun Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 korun Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 korun Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 korun Za 1 kWp elektrického akumulačního systému 10 000 korun Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 korun Dobíjecí stanice na elektromobilitu 2 ks 60 000 korun Kombinační bonus 10 000 korun Strukturálně postižené kraje +10 procent

Co se změní od září 2023?

Ministerstvo životního prostředí ČR s ohledem na rostoucí tendenci a vzrůstající zájem o posílení energetické soběstačnosti vyjednalo na podzim minulého roku s Evropskou investiční bankou další finanční prostředky z Modernizačního fondu. Na energetické úspory v rezidenčním sektoru je tak nově připraveno 55 miliard korun, které by měly stačit na pokrytí financování Nová zelená úsporám.

Tip: Žadatelé z hospodářsky a sociálně ohrožených území budou zvýhodněni o 10% vyšší dotací.

A zájem o dotace poroste. V nové dotační etapě dostanou totiž zájemci motivační bonus ve výši 10 000 korun v případě, že si vyberou alespoň dvě úsporná řešení. Tedy například kombinaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem či elektronabíječkou. Dotace na dobíjecí stanice činí nově 15 000 korun a bude možné podpořit maximálně dva dobíjecí body na jeden rodinný dům.

Nové změny se pozitivně dotknou i zájemců o tepelná čerpadla. Novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám se totiž týkají i výměny plynových kotlů a dalších topidel (například klasické WAVky) starších dvaceti let. Pokud tedy máte současně uvedený zdroj vytápění, budete mít nárok na dotaci na pořízení tepelného čerpadla.

Martin Mrajca doplňuje: „Tyto nové dotační podmínky je od září možné uplatnit i zpětně pro způsobilé výměny, které proběhly po 1. lednu 2021. Od září se tak lidé mohou těšit na navýšení dotací u tepelných čerpadel s plošnými kolektory z původních 100 000 korun na 140 000 korun. A to už je pro českou domácnost velmi citelná pomoc!“

Foto: 81klima Pokud máte například plynový kotel starší dvaceti let, budete mít nárok na dotaci na pořízení tepelného čerpadla

Praxe mluví za vše

Několik let energetického šílenství jednoznačně ukázalo, co zájemci při hledání optimálního energetického balíčku nejvíce hledají a využívají. Z dat společnosti 81 klima a.s. jednoznačně vyplynulo, že:

1. 95 % zákazníků objednává fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi

2. 53 % zákazníků objednává i dobíječku k elektromobilu

3. 100 % zákazníků preferuje vyřízení dotace na klíč

Foto: 81klima Zájemci o fotovoltaiku a tepelná čerpadla (a v poslední době také rostoucí skupina zájemců o kombinaci s elektronabíječkou) hledají informace nejčastěji na internetu

Jak je vidět, zájemci o státní dotace z programu Nová zelená úsporám se mají od září na co těšit. Zjednodušení byrokratického systému i zpřísněný dohled nad realizačními firmami, například ze strany České obchodní inspekce, vítají i samotné realizační firmy.