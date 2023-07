Mužům po třicítce klesá hladina testosteronu. Jak opět dosáhnout lepších výkonů?

Snížená hladina tohoto hormonu se projevuje zhoršenou výkonností svalů, řidnutím kostí, ukládáním tuku nejen do rizikových partií. Zhoršuje se paměť a schopnost soustředění. Mohou se projevit poruchy erekce, snižuje se libido i neplodnost. Potýkat se můžete také s nadměrným pocením, pomalejší regenerací organismu či celkovým utlumením, jako je melancholie, deprese a ztráta chuti do života.

„Primulus jako produkt vznikl z vlastní potřeby. Coby příznivec sportu a muž po třicítce jsme se dvěma kamarády hledal vhodný doplněk stravy na podporu testosteronu, který právě po třicítce začíná u mužů přirozeně klesat. Bohužel jsme v Česku nenašli žádný produkt, který by se svým složením blížil ideálu a obsahoval by většinu ověřených látek na jeho přirozenou podporu,“ uvádí David Buchta. Proto se parta kamarádů a aktivních sportovců rozhodla všechny důležité vitaminy a minerály pro muže dostat do jedné krabičky. A to se jim povedlo!