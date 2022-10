Nejen za fotbalem po Evropě

Fotogalerie +4

Pokud jste si mysleli, že auta výhradně na elektrický motor jsou určena převážně do města, není to už dávno pravda. A abychom se o tom přesvědčili na vlastní kůži, vyrazili jsme s crossoverem futuristického designu Hyundai Ioniq 5 rovnou do Švýcarska. Nejdřív se s ním ale projel bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer, který Jindřichu Šídlovi vyprávěl o svých zážitcích nejen z reprezentace, ale také třeba o Cristianu Ronaldovi. Jak Vladimír Šmicer zvládl řídit a zároveň odpovídat na záludné otázky, to uvidíte v prvním dílu seriálu Nahrávky a nabíječky.

„Na jeden zátah“ a tradiční zastávka

Z Prahy do finální destinace jsme pak vyráželi s nabitými vozy téměř na 100 % a první zastávku pro dobití jsme si dali až na Rozvadově. Schválně se koukněte na druhou epizodu, ať vidíte, kde a jak jsme nabíjeli.

Foto: Karolína Otevřelová/Seznam Brand Studio Speciálně vyvinutá technologie zajišťuje ultrarychlé nabíjení vozuFoto : Karolína Otevřelová/Seznam Brand Studio

V Rozvadově jsme si dali tradiční zastávku. Nabití do 80 procent trvalo na rychlonabíječce, kterou najdete hned u benzinky, zhruba 20 minut. To zajišťuje speciálně vyvinutá 800V technologie pro ultrarychlé nabíjení. My se ale zdrželi necelou hodinku a tím pádem jsme směr Mnichov odjížděli už s téměř sty procenty nabití. Auta nám v tu chvíli, vzhledem k rychlejší jízdě po dálnici, ukazovala dojezd něco přes tři sta kilometrů. Další zastávkou na nabití byl tak až Mnichov.

Dechberoucí aréna a nepříjemné zjištění

Do Mnichova jsme pohodlně dojeli a navštívili tu Allianz Arenu, která naše hlavní aktéry seriálu doslova ohromila. Na epizodu s reportáží právě odtud se podívejte zde.

Foto: Karolína Otevřelová/Seznam Brand Studio Allianz Arena v MnichověFoto : Karolína Otevřelová/Seznam Brand Studio

Během prohlídky jsme auta opět dobili a vyrazili na mezizastávku do Lindau (nesmíte věřit všemu, co se natočí…). Kouzelné městečko, které se nachází na hranicích Německa, Rakouska a Švýcarska, nás nadchlo. A bavilo nás i to, že i v takhle malém městě najdete skvělé rychlonabíječky, takže si stačí dát kafe a můžete jet dál. Švýcarsko nás trochu překvapilo. Ne tím, že by se tu nedalo nabíjet, v dnešní době má své nabíjecí stojany už parkoviště téměř kteréhokoli hotelu. Ve Švýcarsku ale nejde koupit dálniční známku na méně než rok.

Foto: Karolína Otevřelová/Seznam Brand Studio Švýcarský CurychFoto : Karolína Otevřelová/Seznam Brand Studio

Pohodlná jízda s mnoha vychytávkami

Do finální destinace St. Gallen jsme dojeli pohodlně, bez větších zastávek, než které bychom absolvovali s autem na klasický spalovací motor. Navíc se Ioniq 5 od Hyundai opravdu řídil skvěle. Ve voze je více vnitřního prostoru díky E-GMP – průkopnické globální modulární platformě Hyundai určené pro elektromobily. Tato platforma zároveň zajišťuje veškerý komfort během jízdy. Najdete tu také interaktivní touchpad s navigací, ovládáním interiéru, což zahrnuje ovládání zvuku, pohodlí sedaček, nastavení vyhřívání a další. Zároveň si můžete nastavit, zda chcete jet na ekologický nebo sportovní mód. Sedačky a celkové ergonomické řešení u řidiče jsou tak příjemné, že i když jsme se za volantem s kolegy střídali, nemuseli jsme si nic přenastavovat. Samozřejmostí je tu ale i automatické nastavení sedaček pro dva řidiče.

Naše auta sloužila nejen jako dopravní prostředek během natáčení, ale také jako pojízdná střižna. Kolegové si tak své počítače nabíjeli rovnou za jízdy v autě nebo i během zastávek. V Ioniq 5 je totiž klasická zásuvka mezi zadními sedačkami. Pro pojízdnou kancelář ideální! A nejen to, k autu lze připojit i zvenku třeba elektrokolo a dobít jej nebo můžete připojit třeba gril a po cestě si udělat něco dobrého z „vlastní kuchyně“.

A proč jsme do Švýcarska jeli? Koukněte na čtvrtou epizodu, ve které najdete nejen zápas z ligy národů, ale také tipy, co k vidění v Curychu a v St. Gallenu nevynechat.

V seriálu účinkoval model Ioniq 5 v nejvyšší výbavě Style Premium s pohonem všech čtyř kol za cenu 1 599 990 Kč.