Oblékněte se na kolo stejně jako ti nejlepší bikeři!

Velmi známým jménem v endurové cyklistice je bezesporu Michal Prokop, jeden z nejlepších českých jezdců, trojnásobný mistr světa, reprezentant v BMX a MTB (fourcross), olympionik a také organizátor mnoha závodů, včetně již legendárního Blindura. Pro ty, kdo slyší název Blinduro poprvé, tak je to co do počtu závodníků největší enduro akce u nás. Přidanou hodnotou je, že jde o dvoudenní závod, kdy dopředu nevíte, co vás čeká a jak vypadají populární RZ, tedy rychlostní zkoušky.