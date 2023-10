Ohřev vody levnější být ani nemůže. Jak pořídit solární ohřev vody už za jednu korunu?

Díky vlastním designovým solárním panelům, které je navíc možné pořídit už za symbolickou jednu korunu, si můžete ohřívat vodu za minimální náklady. To díky programu Nová zelená úsporám Light, který při správném výběru dodavatele pokryje valnou většinu nákladů. Co pro to můžete udělat?

Článek Otázka vlastní možnosti solárního ohřevu vody nebyla v Česku nikdy ožehavější. A není se čemu divit. Narůstající počet slunečných dní, rostoucí náklady na ohřev vody, a především pak možnost čerpat státní dotace z programů Nová zelená úsporám či Nová zelená úsporám Light, které jsou určeny na energetické úspory rodinných a bytových domů, činí ze solárních panelů vítěze, jak ušetřit roční rodinné náklady. Věděli jste o možnosti čerpat státní dotace na pořízení solárního systému na ohřev vody? NE, slyším o tom poprvé. Přijde mi to velmi zajímavé. 50 % ANO, už jsem o tom slyšel/a. 50 % ANO, využil/a jsem a mohu jen doporučit. 0 % Celkem hlasovali 2 čtenáři. Foto: shutterstock.com Nyní máte možnost ohřívat teplou vodu pomocí solárních panelů Solární ohřev vody už za jednu korunu Ve společnosti 81 klima a.s. jsou si velmi dobře vědomi, že je to právě slunce, které poskytuje obrovské množství nevyčerpatelné energie. Tu lze jednoduše pomocí moderních technologií, jako je například solární ohřev vody, velice efektivně přeměnit jak na teplo, tak na elektřinu. Svým zákazníkům a zájemcům o vlastní solární systém nyní společnost 81 klima a.s. nabízí jedinečnou možnost ohřívat teplou vodu právě pomocí solárních panelů se střídačem (solárním regulátorem) s účinností až 99 procent. Martin Mrajca, obchodní ředitel společnosti 81 klima a.s., nám navíc prozradil, že: „Díky státní dotaci je nyní možné získat příspěvek ve výši až 90 000 korun a mít tak od nás ohřev teplé vody pouze za jednu korunu. Dotaci je dokonce možné čerpat ještě před samotnou instalací fotovoltaické elektrárny a tím pádem není třeba investovat vlastní finance s obavou, zda a kdy se vám vrátí.“ Pro získání státní dotace ve výši 90 000 korun je nutné splňovat podmínky pro získání státní dotace z programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti. Především je nutné být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby a zároveň splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu.

Všichni členové domácnosti jsou příjemci invalidního důchodu 3. stupně.

Domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení. Pokud nespadáte ani do jedné z těchto kategorií nízkopříjmových domácností, můžete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám a žádat tak o příspěvek ve výši 45 000 korun. Tip: Jednou z hlavních výhod ohřevu vody pomocí solárních panelů je nízká spotřeba energie. Ušetřit tak můžete až 70 procent nákladů na ohřev teplé užitkové vody. Při pořízení solárního systému pro ohřev vody u společnosti 81 klima a.s. získáte balíček, který obsahuje: 3 panely DHT o výkonu – 3x555 Wp- 1,665 kWp

Solární regulátor Geti 4kW

Kabely

Ochrana proti blesku

Instalační materiál panelů na střechu

Instalace a doprava Foto: 81klima Solární ohřev vody za jednu korunu. Cena je včetně montáže. Uvedená cena jedné koruny je činí po odečtení dotace 90 000 korun Díky společnosti 81 klima a.s. budete moct šetřit peníze nejen na výhřevu teplé vody, a to již za velmi krátkou dobu, ale díky skladovým zásobám, spolehlivosti a serióznímu jednání nebudete muset na nic zbytečně dlouho čekat. „Naši profesionálně vyškolení odborníci vám se vším pomohou a navrhnou vždy takové řešení, které bude ušito na míru všem vašim potřebám,“ doplňuje Martin Mrajca, obchodní ředitel ze společnosti 81 klima a.s. Solární ohřev vody: Ano, nebo ne? Valná většina majitelů rodinných domů nejčastěji přemýšlí o tom, jestli se jim pořízení solárního ohřevu vody vyplatí. Pokud se navíc vyskytne dobrá nabídka, jako je například ta od společnosti 81 klima a.s., začnou se lidé ptát, zda solární ohřev ano, nebo ne. Je důležité si uvědomit, že ohřev vody je drahá záležitost, která vyžaduje velké množství energie, a mnoho spotřebované energie v domácnosti padne právě na teplou vodu. Solární panely navíc fungují v každém ročním období. Mezi hlavní benefity solárního tepelného systému patří především: výrazná roční úspora,

nízké nároky na údržbu,

obnovitelný zdroj energie.