Proč dieta nestačí?

Často si myslíme, že boj s nadbytečnými kily nebo dokonce s obezitou zvládneme úplně sami. Vždyť stačí, když se začneme trochu hýbat, nebudeme si dopřávat tolik chipsů a sladkostí, a kila půjdou dolů sama. Jenže týden se s týdnem sejde a najednou zjistíme, že jsme tam, kde jsme byli. Kila navíc nezmizela, zato naše motivace „něco se sebou dělat“ ano. Co teď? Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. A tím vaším parťákem při řešení obezity by měl být v první řadě lékař.