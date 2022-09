Vedete nerovný zápas s cenami energií? Zaskórujte kombinací fotovoltaiky a čerpadla!

Vhodným řešením, které domácnosti zajistí až 70procentní snížení nákladů na energii a vytápění, je kombinace fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla. Jak na to? Než začnete s realizací, vyberte si dodavatele, který má dostatečné zkušenosti, stovky realizovaných zakázek a kladné reference .

Pošlete dodavatele plynu na střídačku a vezměte do hry vlastní tepelné čerpadloFoto : Acetex.cz

„Kotlíková dotace je určená pro nízkopříjmové osoby a rodiny, které díky ní mohou pokrýt až 95 procent souvisejících nákladů. Tu využíváme méně,“ přibližuje René Milota z Acetexu a pokračuje: „Oproti tomu Nová zelená úsporám je určena pro ostatní domácnosti. Tam se výše možné dotace pohybuje do 50 procent způsobilých nákladů. Příspěvek na fotovoltaickou elektrárnu může činit až 205 000 korun, respektive 225 000 korun pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Příspěvek na tepelné čerpadlo je do výše 100 000 korun, respektive 140 000 korun, pokud bude připojené k fotovoltaické soustavě.“

Při zkombinování všech tří zařízení, tedy fotovoltaiky, tepelka i nabíječek na elektromobily, lze získat kombinační dotační bonus ve výši 20 000 korun. Při kombinaci dvou – fotovoltaiky a tepelného čerpadla – je to 10 000 korun. Sečteno podtrženo lze v exponovaných krajích při pořízení všech tří zařízení dosáhnout až na částku 445 000 korun. A to už stojí za zvážení přestupu do týmu obnovitelných zdrojů, místo abyste setrvávali u nelukrativní fosilních paliv.