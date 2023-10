Vyznáte se ve whisky? Třem mýtům mnoho lidí stále věří

Možná jste narazili na teorii, že barva whisky je přímo úměrná délce zrání v sudech. A že tedy vždy platí: čím starší, tím tmavší. Takto lze uvažovat pouze o bourbonu, u kterého je dobarvování a dochucování přísně zakázané. U whisky obecně to však neplatí. Například v Irsku či Kanadě je dobarvování karamelem poměrně běžné.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo má doma po mnoho let neotevřenou lahev whisky a přemýšlí, zda se časem neproměnila v zajímavou investici? Pak ho budeme muset zklamat. Stáří whisky se nepočítá až do doby jejího vypití, tím posledním okamžikem je ukončení procesu zrání a stočení do lahví. Pětiletá whisky tak zůstane v „předškolním věku“, i kdybyste ji pečlivě skladovali půl století.