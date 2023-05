Zapomeňte na tvrdé, neforemné pohorky. Pohodlné barefoot boty získávají srdce outdoor komunity

Fotogalerie +7

„Není to šílené, že se naše chodidla výrazně posilují a zlepšuje se rovnováha jednoduše tím, že nosíme obuv, která nijak nezasahuje do přirozených schopností chodidel?“ ptají se specialisté špičkové barefoot obuvi VIVOBAREFOOT. To, že nevhodná obuv deformuje chodidla, se vědělo již ve starověkém Řecku. Sám Sokrates trval na tom, že bude chodit bos. Dokonce nedávná studie z pohybové laboratoře na univerzitě v Liverpoolu dospěla k závěru, že bosé obouvání zlepšuje stabilitu a fyzickou funkci jinak zdravých lidí středního a pokročilého věku ve srovnání s těmi, co se obouvají do konvenční či sportovní obuvi.*

Jaké benefity má sportování v barefoot obuvi?

Barefoot boty jsou jako stvořené pro přirozený pohyb. Můžete v nich běhat, cvičit, chodit na túry a provozovat veškeré sportovní aktivity, které nevyžadují speciální obuv. S VIVOBAREFOOT získáte lepší rovnováhu a koordinaci. Odpadnou vám problémy s otlačenými prsty, protože široká špička, která respektuje tvar chodidla, vám je umožní rozvinout do vějířku. Navíc jsou tak lehké a pohodlné, že o nich ani pomalu nevíte.

Foto: VIVOBAREFOOT VIVOBAREFOOT Tracker Decon FG2 kombinují prvotřídní kůži s vlnou merino

Většina lidí si na pohybové aktivity obouvá klasické boty, které mají drop neboli vyvýšenou patu. Důvod je jednoduchý. Jde o snahu tlumit tvrdé nárazy při dopadu na paty. Málokdo vám ale řekne, že v nich zatěžujete jen jednu stranu chodidla, čímž negativně ovlivňujete postavení celého těla. A na to není chodidlo anatomicky stavěné. Kvůli tvrdým dopadům na paty vás při sportu v takových botách začnou časem bolet holeně, kolena a kyčle. „Jenže na outdoorové aktivity, k běhu ani na cvičení nepotřebujete boty s dropem a pevnou podrážkou. Jde to i jinak,“ volají odborníci z VIVOBAREFOOT.

Do hor, na běhání, ale i do posilovny

Vyrážíte rádi do přírody? Odložte své staré neforemné pohorky a sáhněte po barefoot botách VIVOBAREFOOT s terénními podrážkami, které vznikly například i ve spolupráci se společností Michelin. Zvládnou nepříznivé vlivy i chladné počasí. Oceníte u nich nízkou váhu a dokonalou trakci v terénu. Díky blízkému kontaktu s povrchem navíc snížíte riziko úrazu dolních končetin, které hrozí u pevných bot s dropem. VIVOBAREFOOT nabízí širokou škálu nízkých trekovek i vysokých turistických pohorek, které jsou vyrobené z prvotřídní kůže či recyklovaných a recyklovatelných materiálů.

Foto: VIVOBAREFOOT Podrážka modelu VIVOBAREFOOT Tracker Forest ESC vznikla ve spolupráci se společností Michelin

Upřednostňujete běhání? Na lesních a horských stezkách vám výborně poslouží VIVOBAREFOOT Primus Trail Knit FG. Nadšence běhání za jakéhokoli počasí jistě potěší i boty do měkkého terénu VIVOBAREFOOT Primus Trail III SG. Barefoot boty dopřejí dostatečný prostor prstům. I dlouhé trasy se stanou zábavou bez bolestivých otlaků a puchýřů.

Foto: VIVOBAREFOOT VIVOBAREFOOT Primus Trail Knit FG jsou vyrobené z recyklovaných a recyklovatelných materiálů

Barefoot boty jsou oblíbené rovněž na fitness a do posilovny. Perfektně totiž drží stabilitu, jsou flexibilní a skvěle s nimi zapojíte prsty, které využijete jako opěrné body. Na tvrdé a umělé povrchy tělocvičen jsou ideální volbou všestranné VIVOBAREFOOT Primus Lite III či VIVOBAREFOOT Primus Lite Knit.

Foto: VIVOBAREFOOT Při výrobě VIVOBAREFOOT Primus Lite Knit bylo zrecyklováno 17 PET lahví

Tip: Nezapomeňte však na to, že pokud s barefoot obuví teprve začínáte, chce to nějaký čas. Jděte na to pomalu, poslouchejte své tělo a nepřetěžujte se. Brzy pak na vlastní chodidla poznáte, že sportování s VIVOBAREFOOT je skutečný zážitek.