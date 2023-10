Ženský fotbal zažívá boom. Holky tomu na hřišti dávají maximum, jsou zajedno trenéři Slavie

O vzestupu ženského fotbalu svědčí i nedávno skončené ženské mistrovství světa, které lámalo rekordy ve sledovanosti i v návštěvnosti. Přestože si v Česku teprve diváci zvykají na mediální a sportovní pozornost ženského fotbalu, vše nasvědčuje tomu, že i zápasy české ženské ligy budou běžnou součástí programu sportovních kanálů, stejně jako je tomu už v USA či některých evropských zemích. Důležité je ukázat českým divákům, že za to ženský fotbal rozhodně stojí.

Mnohé nepřekvapí, že návštěvnické rekordy lámou především derby dvou pražských es. Ženské derby ukázalo, že je možné do fotbalových ochozů dostat docela slušnou porci diváků. V březnu letošního roku jich z tribuny fandilo 5 734, což je více diváků, než je průměr v mužské hlavní soutěži. Přestože první ženské pražské derby letošní nové sezony zdaleka nepřekonalo návštěvnický rekord, přítomní diváci byli svědky ostré bitvy. Sešívané hráčky, které v loňské sezoně kromě ligového titulu slavily i zisk domácího poháru, opět slavily výhru.

Nahlédněte do zákulisí zářijové bitvy o Prahu. Jak slávistky prožívaly jedno z nejdůležitějších klání sezony, derby dvou pražských es?

Dosavadním návštěvnickým rekordem tak zůstává čtyři roky staré číslo 6 822 ze čtvrtfinálového duelu Ligy mistryň mezi Slavií a německým Bayernem. Ten tehdy komentoval Jaroslav Tvrdík: „Měřítkem skutečné mezinárodní úspěšnosti nejsou jen výsledky A týmu, ale i výsledky žen a mládeže. Respekt k děvčatům za jejich výkon při zápase s velkoklubem, jako je Bayern. Ať si radost z kabiny užíváme co nejčastěji! Děkujeme i za podporu fanoušků !“

Brankářka Slavie a jednička české fotbalové reprezentace Olivie Lukášová se umístila na bronzové příčce v anketě Fotbalistka roku 2022. Doplnila tak své sportovní kolegyně z anglického klubu Chelsea a španělského Atletika Madrid. Její spoluhráčka, kapitánka Slavie Diana Bartovičová, obsadila třetí místo v anketě Fotbalistka Slovenska roku 2022. Ve slávistickém dresu nasbírala Diana více jak čtyřicet startů v Lize mistryň a sešívaný dres obléká více než jedenáct let. Zimní posila Slavie Tamara Morávková zase bodovala u fanoušků, u kterých získala nejvíce hlasů, a zároveň se umístila na prvním místě Fotbalistky roku do 19 let za uplynulý rok.