Zimní Rakousko: Kde mají pověstné adventní trhy, kam za nejlepší bílou stopou a kde hledat legendární šampaňský prašan?

Přemýšlíte, kam vyrazit na zimní dovolenou, a rádi byste poznali něco nového, co se možná v běžném turistickém průvodci po Rakousku nedozvíte? Ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung jsme pro vás vybrali sedm jedinečných míst, kam se budete chtít vracet.

To pravé kouzlo zimy v regionu St. Johann v Tyrolsku

Snad žádný běžkařský nadšenec by si neměl nechat ujít příležitost vyzkoušet pověstnou tyrolskou bílou stopu. V regionu St. Johann v Tyrolsku najdete více než 250 kilometrů běžeckých stop všech stupňů obtížnosti. Není divu, že oblast kolem střediska St. Johann získala Tyrolskou pečeť kvality pro běžecké lyžování. Kromě perfektně upravených sjezdovek, které jsou pro zdejší samozřejmostí, můžete vyrazit i do dalších adrenalinových akcí.

Oblast kolem střediska St. Johann in Tirol získala Tyrolskou pečeť kvality pro běžecké lyžováníFoto : Mirja Geh Photography (de)

Achensee je s délkou devět kilometrů a hloubkou 133 metrů největší jezero v Tyrolsku. Mnozí jej označují dokonce za nejhezčí jezero v Rakousku. A co se teprve vznášet v horkovzdušném balonu nad ledovou hladinou, mít možnost zanechat za sebou bílou stopu v Přírodním parku Karwendel nebo na sněžnicích zdolávat nové výzvy. Ke zdejším nejoblíbenějším aktivitám patří zimní klasika – běh na lyžích. Na více než 200 kilometrech tratí si na své přijdou příznivci bruslení stejně jako zastánci klasického stylu.

Zima v Rakousku je autentická, intenzivní a romantická. Mimořádně bohaté sněhové nadílky se slunečnými dny dokreslují úchvatnou kulisu a nekonečný prostor pro zimní relax. Bez ohledu na to, jestli chcete na lyžích jen pomalinku dojet k prvnímu teplému svařenému vínu a kochat se pohádkovou krajinou, nebo zdoláváte rychlostní výzvy, Rakousko je rájem.

Tajný tip na závěr: Není žádným tajemstvím, že lyžařská dovolená je nejen pro početné rodiny drahou záležitostí. Východní Tyrolsko se svou typickou pohostinností ale razí názor, že rakouský národní sport musí být dostupný všem místním i přespolním. Ceny skipasů pro rodiny jsou proto ve Východním Tyrolsku opravdu jedinečné. Děti do šesti let lyžují v doprovodu rodičů dokonce zdarma. Navíc díky zdejšímu zvláštnímu meteorologickému jevu můžete na vlastní kůži poznat legendární šampaňský prašan. O jaký sníh jde? Tak na to si už musíte přijít sami!