Po devíti titulech, které získal jako teenager, se Alcaraz radoval z jubilejního desátého triumfu už po 20. narozeninách, jež oslavil v pátek. Loňský šampion US Open letos získal čtvrtý titul a po dubnovém vítězství v Barceloně dnes zvládl na španělské půdě další úspěšnou obhajobu. O třináct let staršího Struffa zdolala světová dvojka za dvě a půl hodiny.

Pětašedesátý hráč žebříčku Struff tak nedotáhl svou nečekanou pouť turnajem k absolutnímu vrcholu. V Madridu německý tenista prohrál v posledním kole kvalifikace, ale do hlavní soutěže se po odhlášení hráčů nakonec dostal a už postup do do semifinále na turnaji této kategorie byl jeho životním úspěchem. Finále Masters hrál jako první "lucky loser" v historii, na premiérový titul na ATP Tour ale nedosáhl.