Americký tenista Sock ukončí po US Open profesionální kariéru

Americký tenista Jack Sock ukončí po US Open profesionální kariéru. Třicetiletý někdejší osmý hráč světa to oznámil před dnešním startem turnaje. Na newyorském grandslamu se s fanoušky rozloučí ve čtyřhře, v níž se představí s rovněž se loučícím krajanem Johnem Isnerem. Sock během kariéry vyhrál čtyři turnaje ATP ve dvouhře a má celkem 17 deblových trofejí. Dvakrát se radoval z triumfu v mužské čtyřhře ve Wimbledonu (2014 a 2018) a jednou na US Open (2018). Ve sbírce má i olympijské zlato ve smíšené čtyřhře a bronz z mužského debla z Ria de Janeiro 2016.

