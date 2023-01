Australian Open

Jirka dokázal Norrieho trápit už při Davis Cupu 2021, před grandslamem s ním odehrál úplně vyrovnaný zápas v Aucklandu. Tušil jste, že by to do třetice proti světové dvanáctce mohlo vyjít?

Přál jsem si to. Už minulý týden to měl dobře rozehrané, ale v průběhu utkání se strhla bouřka, museli to dohrávat v hale, kde ho Norrie brejkl. Taktiku jsme si před zápasem řekli, škoda té první sady, kdy měl Jirka tři setboly a jeden zbytečně uspěchal. Po druhém setu už jsem si ale myslel, že je na koni, jenže Brit zase začal líp servírovat. Čtvrtou sadu Jirka vyhrál 6:1, i když při svých servisech měl vždycky 15:40.

Ale pak už se Norrie dostal pod tlak, protože Jirka je kondičně vynikající. Bylo důležité, že rozhodující set dobře začal. Když měl dva brejky navrch, už jsem si říkal, že to dopadne. Brit sice ještě snížil, protože má výborný return, ale poslední game byl vynikající.

S halovou sezonou nebyl Lehečka vůbec spokojený. Ale sám říkal, jak mu pomohl postup do finále Turnaje mistrů do 21 let v Miláně. Cítíte to stejně?

Úplně. Druhá polovina sezony nebyla ideální. Nezvládal zápasy dorazit do konce. S Michalem se pak připravovali na Next Gen', který sice není bodovaný, ale sešli se tam Jirkovi výborní vrstevníci - Draper, Nakashima, Stricker. Dostal se až do finále, což ho nakoplo a od toho se to odvíjelo. Zahrál si extraligu, do Austrálie odletěl zdravý a s dobrým pocitem, který se ještě umocnil na United Cupu, kde porazil Zvereva a zahrál slušný zápas s Fritzem. S Michalem i dobře potrénovali.

Foto: Pavel Lebeda, ČTK Daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil (vlevo) s Jiřím Lehečkou při barážovém utkání v Tel Avivu v roce 2022.Foto : Pavel Lebeda, ČTK

Los k němu ale nebyl úplně přívětivý.

Jenže když pak porazíte Čoriče, který je 22. na světě třikrát 6:3, tak je to pro sebevědomí vynikající. Před druhým kolem proti Američanu Eubanksovi byl trochu nervózní, ale dal to ve čtyřech setech. Teď má sice turnajovou šestku Kanaďana Auger-Aliassimea, ale nemyslím si, že by to měl být ztracený zápas. Hraje výborně, porve se o to.

Ve virtuálním žebříčku se Lehečka posunul na hranu top 50. Ale už poráží nasazené hráče, kde ho vidíte do budoucna?

Hlavně musíme pomalu. Nejde hned říct, že bude v desítce. Teď bych si přál, aby se usadil v nejlepší padesátce. Ale když vidím jeho vrstevníky Musettiho, Nakashimu, tak věřím tomu, že je stejně dobrý. A jde hlavně o to, aby zůstal zdravý a mohl se o to pokusit.

V čem se nejvíc zlepšil proti minulému roku?

Zaprvé v procentu prvních servisů. Hrával zápasy, kdy dal třeba 12, 15 es, ale měl jen 50 procent úspěšnost prvního podání a dostával se pod tlak. Výrazně vylepšil i přechod na síť, předtím po těch ranách na síť nechodil. S Michalem udělali velký pokrok i ve forhendovém returnu, což byla jeho slabina. Makali na tom celou zimu. A pak je samozřejmě důležitá hlava. Důležité je, aby si na svou rychlou hru věřil.

Co pro vás takový průlom znamená jako pro daviscupového kapitána?