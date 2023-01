"Bylo by hodně jednoduché tady teď tvrdit, že to turné bylo špatné pro nás oba s Rafou, protože jsme tu brzy vypadli," uvedl Ruud, jenž v prvním kole Australian Open vyřadil ve čtyřech setech Tomáše Macháče. "Na druhou stranu nevím, proč bychom tu bývali nemohli uhrát lepší výsledky. Myslím, že to je spíš shoda okolností," řekl čtyřiadvacetiletý Nor.