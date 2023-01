Australian Open

"Nechci říkat, že to je dobrý los, i když podle žebříčku to tak je. Viděla jsem ji (Linetteovou) tento týden hrát a předvádí dobrý tenis. Nesmím jít na kurt s tím, že vše bude fajn a vyhraju. Hodně se zlepšila a věří si. Je to bojovnice, která hraje skvěle od základní čáry. Nesmím jí dát čas na její hru," řekla Plíšková na tiskové konferenci.