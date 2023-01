Gračovová - Ka. Plíšková 4:6, 2:6 TENIS ONLINE: Plíšková je na Australian Open v osmifinále, Melbourne uvidí i český souboj

Paráda. Tenistka Karolína Plíšková slaví na prvním grandslamovém turnaji sezony postup do osmifinále. Třicátá nasazená hráčka Australian Open vyhrála nad Varvarou Gračovovou z Ruska hladce 6:4, 6:2. „Porazila několik kvalitních hráček, věděla jsem, že to nebude nic jednoduchého. Ale předvedla jsem kvalitní tenis,“ pochválila se po duelu Plíšková. Do hry půjde i Linda Fruhvirtová, která si zahraje s krajankou Markétou Vondroušovou v Areně 1573. České derby pořadatelé nasadili jako třetí zápas v pořadí. Duel můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz

Foto: Aaron Favila, ČTK/AP Tenistka Karolína Plíšková postoupila na grandslamovém Australian Open do osmifinále.Foto : Aaron Favila, ČTK/AP

Článek Gračovová sice zahájila zápas ziskem servisu, ale za stavu 1:1 už Plíšková získala rozhodující brejk úvodní sady. Ruska, která v prvním kole porazila silnou Darju Kasatkinovou, manko již nesmazala a set ztratila poměrem 4:6. Ve druhé sadě prolomila zkušená Češka servis soupeřky hned v úvodní hře a kontrolovala dění na kurtu při prvním vzájemném duelu obou tenistek. Za stavu 2:4 z pohledu Rusky navíc Gračovová opět ztratila servis a Plíšková následně duel v Areně Roda Lavera dotáhla do vítězného konce za hodinu a sedmnáct minut. Foto: Aaron Favila, ČTK/AP Česká radost na Australian Open. Karolína Plíšková slaví postup do osmifinále prvního grandslamového turnaje sezony.Foto : Aaron Favila, ČTK/AP Češka dobře podávala a soupeřce nedala ani jednu šanci k brejku. „Servis může být samozřejmě mojí zbraní, aspoň pak nemusím tolik běhat. Ale i hra od základní čáry byla solidní," usmála se při pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu. „Mám na tenhle kurt hezké vzpomínky, snad se sem ještě podívám. Teď budu sledovat zápas, který určí moji soupeřku. Budu se snažit na to utkání dobře připravit," dodala. V sobotu je na programu z českého pohledu ještě derby mezi Markétou Vondroušovou a Lindou Fruhvirtovou. Vondroušová si třetí kolo vybojovala na úkor světové dvojky Tunisanky Uns Džábirové, sedmnáctiletá Fruhvirtová se na grandslamu dostala tak daleko premiérově. Na mezinárodní scéně se utkají poprvé. Češka Barbora Krejčíková si postup do osmifinále vybojovala už v pátek, když vyřadila ukrajinskou tenistku Anhelinu Kalininovou. Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů): Arena Roda Lavera: Gračovová (Rus. - KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (30-ČR)) 4:6, 2:6 Giorgiová (It.) - Bencicová (12-Švýc.) Bonzi (Fr.) - De Minaur (22-Austr.) 9:00 Dimitrov (27-Bulh.) - Djokovič (4-Srb. Linetteová (Pol.) - Alexandrovová (19-Rus.). Arena Margaret Courtové: Parrízasová (Šp.) - Vekičová (Chorv.) Rubljov (5-Rus.) - Evans (25-Brit.) Sabalenková (5-Běl.) - Mertensová (26-Belg.) 9:00 Murray (Brit.) - Bautista (24-Šp.). Arena Johna Caina: Humbert (Fr.) - Rune (9-Dán.) Popyrin (Austr.) - Shelton (USA). Arena 1573: 3. zápas L. FRUHVIRTOVÁ - VONDROUŠOVÁ (obě ČR) Australian Open Program a výsledky českých hráčů na Australian Open 2023