Turnajová jednatřicítka Vondroušová vstoupila do zápasu se Samsonovou výborně. Rychle se ujala vedení 4:0 a v prvním setu ztratila jen dvě hry. Ve druhé sadě se ale dvaadvacetiletá Češka často trápila při vlastním servisu. Prohrávala 1:3 a 3:5, ale pokaždé rychlým brejkem srovnala krok. Poprvé se ve druhém setu dostala do vedení, když vzala Samsonovové podání v jedenáctém gamu. V přetahované o dvanáctou hru Vondroušová odvrátila brejkbol a po několika shodách esem ze druhého servisu proměnila třetí mečbol. Koncovku zápasu v hledišti sledovala Tereza Martincová, s níž pak Vondroušová postoupila do druhého kola dámské čtyřhry.