Davenportová bude novou kapitánkou Američanek v Billie Jean King Cupu

„Živě si vybavuji všechny fedcupové zápasy, vítězství, přátele i skvělé týmy, jejichž součástí jsem byla. Těším se na to, že si to vyzkouším z jiného úhlu. Budu se snažit být podobnou kapitánkou jako Billie (Jean Kingová). Uvidíme, jak mi to půjde,“ řekla sedmačtyřicetiletá Davenportová, která pod vedením Kingové přispěla ke třem triumfům ve Fed Cupu.