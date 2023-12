Čekáme miminko! Kvitová o půlnoci oznámila radostnou novinku

Na grandslamech už to taková sláva nebyla. Jejím maximem sezony se stalo osmifinále v milovaném All England Clubu. S tréninkem na další rok Kvitová už ani nezačala a otázkou je, zda se po narození dítěte ještě k tenisu vrátí. Inspiraci by ale klidně mohla najít třeba u Angelique Kerberové, či Naomi Ósakaové, které po narození potomků nachystaly comeback na letošní Melbourne.