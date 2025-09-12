Mám za sebou trauma. Lidé vůbec netuší, co jsem zažil, svěřil se hvězdný tenista

Článek
Vítěz Turnaje mistrů a finalista French Open i Australian Open se dlouhodobě potýkal se zraněním zad. Ve Wimbledonu musel vzdát zápas prvního kola a od té doby vyhrál jen dvě utkání. Před US Open ve Winston-Salemu nestačil hned v úvodním kole na Číňana Bua, na posledním grandslamu sezony pak vypadl ve druhé rundě s Němcem Danielem Altmaierem.
Jeho čekání na postup přes druhé kolo na grandslamu trvá už od French Open 2024. „US Open pro mě bylo těžké, protože jsem na kurt šel s velkými pochybnostmi o tom, jestli vůbec budu schopen dokončit svůj první zápas,“ rozpovídal se nyní Tsitsipas během tiskové konference před Davis Cupem.
„Měl jsem velmi negativní myšlenky, protože jsem očekával, že se po zranění zad budu cítit mnohem lépe,“ přiznal. Zdravotní patálie zažil i ve zmíněném souboji s Altmaierem, kdy se nechal hned dvakrát ošetřovat.
Zdraví ale není to jediné, co ho sužuje. „Abych byl upřímný, v posledních několika týdnech jsem zažil spoustu nepříjemných věcí, o kterých lidé nemají tušení,“ prohlásil tajemně.
Na své tělesné a psychické stránce podle svých slov intenzivně pracuje. „Dělám vše, co je v mých silách, abych pochopil, co se se mnou děje,“ vysvětloval Tsitsipas. Přestože se před zápasy na US Open cítil dobře, realita na kurtu v duelech byla zcela odlišná. Problémy se mu vrátily.
„Jsem ve velkém stresu a napětí. Myslím, že to hraje roli, stejně jako nedostatek sebevědomí v mém tenisu, který cítím. Vstoupit do zápasu a okamžitě cítit diskomfort je něco, co mě emocionálně ničí. Věnoval jsem spoustu úsilí a nespočet hodin práce na zotavení. Psychicky mě pak velmi rozhodí, když vidím, že i přes to všechno nejsem schopný hrát,“ pokračoval aktuálně 27. hráč světa.
Alespoň fyzicky se prý cítí lépe, než před dvěma nebo třemi týdny. „V poslední době jsem ale zažil trauma. A co se týče Davis Cupu, tak toho nemůžu moc slíbit,“ dodal.