TENIS ONLINE: Češi v Argentině za stavu 0:2 odvrací porážku

Program na antuce v Buenos Aires začne v 15:00 čtyřhrou, do které jsou nahlášeni Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva, ale nastoupit by měli Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Domácí duo by měli tvořit pátý deblista světa Horacio Zeballos a Máximo González. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout v souboji jedniček Lehečka s Diegem Schwartzmanem a následně Macháč se Sebastiánem Báezem. Kapitáni ale mají možnost nominace změnit.