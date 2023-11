Djokovičovo pokračování na turnaji záleží na výsledku závěrečného duelu Zelené skupiny: pokud zvítězí Rune, zajistí si postup, pokud vyhraje i třetí duel na turnaji Sinner, doprovodí ho do semifinále světová jednička Djokovič.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion všechna tři utkání na turnaji protáhl do tří setů. V neděli porazil Runeho a zajistil si tím poosmé v kariéře pozici světové jedničky na konci sezony, v úterní bitvě podlehl Sinnerovi.

Jeho šance na postup by zvýšilo, pokud by dnes Hurkacze porazil ve dvou setech, ale s náhradníkem za zraněného Stefanose Tsitsipase druhou sadu ztratil. Na dálku tím pomohl do semifinále Sinnerovi.